پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: عملیات آبرسانی به شش روستای اسدآباد به سرانجام رسید و ساکنان این روستاها از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر با بیان اینکه این طرح به همت خیّر نیکاندیش حاج اکبر ابراهیمی (پدر آبرسان ایران) انجام شد افزود: با تکمیل این طرحها، عملیات آبرسانی در قالب قرارداد بنیاد ابراهیمی در شهرستان اسدآباد به پایان رسید.
او تصریح کرد: در مجموع ۷۴۶ نفر در قالب ۲۲۰ خانوار در روستاهای اسدآباد به آب شرب بهداشتی و پایدار دسترسی پیدا کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: ورود خیّران به حوزه آب شرب روستایی، موجب شتاب گرفتن عدالت آبی در مناطق کمبرخوردار شده است.