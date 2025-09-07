در آخرین روز از رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیا درچین، دو کاراته‌کای کهنوجی موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمان، فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵ _کیلوگرم بخش کومیته دختران، با اقتدار کامل حریفان خود را پشت سر گذاشت، وی ابتدا مهیوب از یمن را با نتیجه قاطع ۱۰ بر ۰ شکست داد و سپس با برتری ۸ بر ۰ مقابل لومباو از فیلیپین، جواز حضور در فینال را کسب کرد، اما در مسابقه فینال مغلوب نگوین از ویتنام شد و گردن اویز نقره را به گردن انداخت

مهرنگار احمدی نیز با نمایشی تحسین‌برانگیز، ساوکی از ژاپن و هانف علی از هند را با نتیجه مشابه ۸ بر ۰ مغلوب کرد و به فینال این دوره از رقابت‌ها با غلبه بر باکیروا از قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم ملی ایران با کسب ۷ طلا، ۹ نقره و ۶ برنز، جایگاه دوم آسیا را از آن خود کرد.

در اولین روز از رقابت های قهرمانی آسیا خانم ستایش قانعی فرد از کهنوج نیز توانست اولین مدال طلای تیم ملی ایران را کسب نماید.