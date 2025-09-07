پخش زنده
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر گفت: دانشنامه دفاع مقدس این استان بر پایه علم، تحقیقات و مستندات و با استفاده برای نخستین بار در این استان تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ علیرضا غریبی افزود: بر اساس آمار دریافتی استان بوشهر یکی از پنج استان اول کشور در زمینه تدوین این دانشنامه است که همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد:بوشهر یکی از استانهای منحصر بفرد در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به لحاظ موقعیت جغرافیایی است، چرا که نبرد و مجاهدتهای رزمندگان آن درتمامی حوزههای خشکی، دریایی و هوایی نمود پیدا میکند.
غریبی با اشاره به اینکه تدوین این دانشنامه چهار سال زمان برده است یادآور شد: این دانشنامه به معرفی رشادتها و نقش آفرینی رزمندگان بوشهری در پیروزی جنگ تحمیلی میپردازد و منبعی جامع و مستند برای تحقیقانت و پژو هش در مورد دفاع مقدس است.
وی اضافه کرد: ۵۰ نویسنده استانی و کشوری و همچنین بسیاری از دستگاههای دولتی و اجرایی در نوشتن این کتاب این نهاد را یاری کردند.
غزیبی افزود: یکی دیگر از کتابهایی که این نهاد درباره دفاع مقدس در استان بوشهر نوشته است تاریخ توصیفی این دوران است که تدوین جلد اول آن تمام شده و به زودی جلد دوم آن نیز پایان مییابد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: در چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس ۲۵ عنوان کتاب با محوریت دفاع و مقاومت که توسط نویسندههای استانی نوشته شده است، رونمایی خواهد شد.
غریبی ادامه داد: یکی از برنامههای مدون این نهاد آموزش نویسندگی در قالب برگزاری دورههای آموزشی است که در ابتدا به شکل حضوری و در مراحل بعدی به صورت برخط ادامه مییابد.
وی افزود: اکنون انجمن نویسندگان دفاع مقدس در این استان، ۱۰۰ نفر عضو فعال دارد که اغلب آنها در جشنوارههای کشوری و استانی برنده جوایز معتبر شدند.
غریبی گفت: بر اساس برنامههای مرکز حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس این نهاد سالانه در زمینه تدوین و انتشار ۶۰ عنوان کتاب در این حوزه با نویسندگان سراسر استان همکاری میکند.