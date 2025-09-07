به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت مقام شامخ و رفیع شهدا از ملت شریف ایران و آحاد مردم در سراسر کشور دعوت می‌کند تا با حضور در ویژه مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای گرانقدر قیام یوم الله هفدهم شهریور، ضمن تجدید میثاق با شهدا، یاد و خاطرۀ آنان را گرامی دارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

هفدهم شهریور ۱۳۵۷، برگ زرّین و ماندگار در دفتر پرشکوه انقلاب اسلامی است؛ روزی که خون پاک فرزندان رشید این ملت، میدان ژاله را به صحن عاشورا بدل ساخت و با فریاد آزادی و ایثار، پایه‌های لرزان رژیم سفاک پهلوی را درهم کوبید.

قیام جمعۀ خونین هفدهم شهریور ـ گرچه در تاریخ به «جمعه سیاه» شهره شد ـ، اما در حقیقت سپیده‌ای بود که ظلمت استبداد را درید، طاغوت زمان را به زوال کشاند و شتابی عظیم به پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران بخشید. آن روز، مشعل ایمان، حماسه و مقاومت بر دستان امّت شهیدپرور برافروخته شد و تا همیشه تاریخ فروزان ماند.

اکنون در طلیعۀ چهل‌وهفتمین سالگرد آن حماسۀ خون و ایمان، مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر قیام یوم‌الله هفدهم شهریور، همزمان در سراسر میهن اسلامی برگزار می‌شود.

آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا در همان روز برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد امت مؤمن، انقلابی و قدردان، گروه‌ها، تشکل‌ها و اقشار مختلف مردمی دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و وحدت‌آفرین خود در این مراسم، بار دیگر پیمان وفاداری خویش را با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و خون پاک شهیدان انقلاب اسلامی تجدید نمایند و یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی بدارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی