سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی استان به کشت گیاه بادرشبو اختصاص‌یافته است، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲ میلیون لیتر عرق بادرشبو در استان تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حکمت جعفری، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: بادرشبو گیاهی دارویی با نیاز آبی کم است که در سال‌های اخیر سطح زیر کشت آن در استان افزایش‌یافته است. امسال حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص‌یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار تن بادرشبو برداشت شود.

جعفری گفت: در کنار عرق‌گیری سنتی و خانگی، هم‌اکنون ۵ واحد تولیدی صنعتی در زمینه استحصال عرقیات گیاهی در استان فعال هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از ۲ میلیون لیتر عرق بادرشبو در این واحد‌ها تولید خواهد شد.

وی افزود: این گیاه به دلیل عطر و خاصیت دارویی خود موردتوجه بازار‌های داخلی و خارجی قرار دارد و هم‌اکنون عرق بادرشبو به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و روسیه صادر می‌شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان کرد: از این گیاه بیشتر در تهیه شربت‌های گیاهی باخاصیت آرام‌بخشی و افزایش اشتها استفاده می‌شود. برداشت بادرشبو در آذربایجان غربی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

جعفری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان گفت: آذربایجان غربی دارای ۱۲۰۰ گونه گیاهی است که ۴۶۷ گونه آن دارویی به شمار می‌رود و بادرشبو تنها یکی از این گیاهان ارزشمند محسوب می‌شود.