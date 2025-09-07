پس از شناسایی یک‌ هزار و ۵۰۰ زوج نابارور در تربت حیدریه، کمیته‌ ای ویژه برای کمک به درمان این زوج‌ ها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نشست ستاد هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه گفت: مرکز درمان ناباروری امید آماده ارائه خدمات به این زوج‌ ها است و در صورت نیاز به درمان‌ های تکمیلی، بیماران به مراکز بالاتر ارجاع داده خواهند شد.

دکتر سجاد رحیمی با اشاره به اقدامات حمایتی دانشگاه افزود: مشاوره، درمان، حمایت مالی و استفاده از ظرفیت خیران و مراکز نفس از جمله برنامه‌ های در دستور کار برای کمک به این زوج‌ ها است.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌ های تحقیقاتی توسط معاونت‌ های بهداشتی و آموزش و تحقیقات دانشگاه در خصوص مناطق با نرخ‌ های متفاوت باروری در دستور کار است و نتایج این طرح‌ ها مبنای سیاستگذاری‌ های آینده دانشگاه قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر برگزاری منظم جلسات قرارگاه جوانی جمعیت در شهرستان‌ های تحت پوشش، به‌ ویژه تربت حیدریه، با محوریت فرمانداران و تشکیل کمیته‌ های شش‌ گانه تأکید کرد و گفت: این جلسات می‌ تواند ظرفیت نهاد‌ها و دستگاه‌ های اجرایی را در موضوع جوانی جمعیت فعال کند، چرا که این موضوع صرفاً محدود به دانشگاه علوم پزشکی نیست.

وی در پایان خواستار همکاری اساتید و اعضای هیئت علمی با اداره روابط عمومی دانشگاه در تولید محتوای علمی و آموزشی شد و افزود: این محتوا‌ها در قالب فیلم، پادکست، متن و اینفوگرافیک و بر پایه داده‌ های بومی می‌ تواند نقش مهمی در آگاه‌ سازی، ترغیب و حتی کمک به درمان زوج‌ های نابارور و تبیین موضوع جوانی جمعیت ایفا کند.