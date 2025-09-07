به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، احمد انارکی محمدی نماینده مردم انار ورفسنجان گفت این طرحها شامل،کلنگ زنی کارخانه مونتاژ موتورسیکلت برقی با ۷۰ میلیارد تومان،کارخانه تولید باریت با ۱۲۰میلیارد تومان،کارگاه اورهال ماشین های سنگین معدنی با ۱۰۳میلیارد تومان به زمین زده شد

وی افزود نیروگاه های برق خورشیدی به ظرفیت ۱۲۶۰کیلووات با ۳۸میلیارد تومان آماده بهره برداری و در مراحل پایانی نصب پنل است