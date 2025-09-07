پخش زنده
امروز: -
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیهای جزئیات نحوه استفاده و زمانبندی مراجعه سرپرستان خانوار برای دریافت اقلام مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، واریز اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از روز چهارشنبه (۱۹ شهریور ماه) همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای یک تا سه انجام میشود.
بر این اساس، سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.
همچنین، از روز شنبه (۲۹ شهریور ماه سال جاری) اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهکهای درآمدی چهار تا هفت واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.
این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.
مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند متناسب با نیازخود کالاهای تعیین شده را خریداری کنند.
محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
مشمولان میتوانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
مشمولان این طرح میتوانند برای مشاهده فروشگاهها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدماتدهندگانی، چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.
اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک میشود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید میشود فاقد هر گونه «لینک» است.
همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.