مصوبات جلسه علنی مجلس ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶- ۱۵:۲۷
خبرهای مرتبط

کالابرگ باید قیمت کالا را برای مصرف کننده ثابت نگه دارد

ورود مجلس به موضوع کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی در کنکور

طرح تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم اصلاح شد

موافقت نمایندگان با ماده ۱۶ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

اصلاح قانون تجارت مرزی در کردستان

اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد لایحه همکاری‌های ایران و ترکیه

برچسب ها: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، مصوبات مجلس
