به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ روابط عمومی آب و فاضلاب استان اعلام کرد: مشترکین خیابان‌های صنعت گران، شهید علی مقدم، شهید بهرامی، جانبازان غربی و کوچه‌های فرعی منشعب، خیابان‌های ولیعصر (عج)، وصال، شهید باهنر، شهید دستغیب، ملاصدرا و انتهای خیابان سیدجمال الدین بالاتر از میدان فردوسی شهرستان خرمدره، با توجه به اصلاح شبکه و نصب و تعویض شیرآلات خط انتقال اصلی منطقه شمال شهر خرمدره آب مناطق فوق در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد تا ۱۲ ظهر قطع و یا دچار اُفت فشار خواهد شد.لذا از همکاری و صبوری شما مشترکین سپاس‌گزاریم.