مرزبانان هنگ مرزی تایباد هزار و ۷۵۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی تایباد گفت: این میزان گازوییل حین خروج از کشور در پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور دوغارون از یک دستگاه تانکر حامل سوخت کشف شد.

سرهنگ محمد محمودی افزود: ارزش ریالی این میزان سوخت قاچاق یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط یک راننده عراقی شناسایی و با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.

وی بیان کرد: قاچاق کالا به خصوص سوخت از خطوط قرمز مرزبانان است، این امر سلامت اقتصادی جامعه را مورد هدف قرار می‌ دهد و مبارزه با سودجویان و قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

گمرک دوغارون واقع در شهرستان تایباد با بیش از یک قرن سابقه فعالیت در فاصله ۱۸ کیلومتری مرز ایران و افغانستان در حوزه صادرات، واردات، ترانزیت و مسافر فعال است.