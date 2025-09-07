به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی نشست مشترک با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته توسط شهرداری یزد و با جداسازی ۱۰۵ کنتور آب شرب از فضای سبز، توانستیم سالیانه حدود ۷۵۰ هزار مترمکعب در مصرف آب شرب صرفه جویی کنیم و برای مصرف شرب شهروندان، در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار دهیم.

وی افزود: هم اکنون شرکت آب منطقه‌ای استان باید آب مورد نیاز را از منابع غیرشرب برای توسعه فضای سبز و نگهداری وضع موجود به شهرداری تخصیص دهد.

شهردار یزد نگهداری فضای سبز در شهر کویری یزد را طاقت فرسا و پرچالش عنوان کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته، شهر یزد همیشه جزء یکی از گرم‌ترین شهر‌های کشور بوده، به نحوی که گرمای پایدار و یکنواختی در تابستان حتی در شب‌ها بر شهر یزد حکفرما است و نگهداری فضای سبز را با سختی‌ها و چالش‌های جدی مواجه کرده است.

محی الدینی ادامه داد: بنابراین تشکیل این جلسات تعاملی به تامین منابع پایدار آب کمک می‌کند تا شهرداری بتواند، هم فضای سبز را با کیفیت بهتری نگهداری کند و هم در توسعه این گونه فضا‌ها در نقاطی از شهر که دارای کمبود است، اقدام کند.