به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هشدارهای پی در پی کارشناسان و فعالان مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی درباره تدام خشکسالی و تشدید بحران کم آبی، بار دیگر برخی از کشاورزان از نبود مشتری برای محصولاتی مانند هندوانه گلایه دارند و این درحالی است که کشت هندوانه به عنوان محصولی پر آب بر در بسیاری از مناطق مطابق با الگوی کشت نیست و باید از تولید آن خودداری شود.



در ماه های گذشته نیز، افزایش ناگهانی قیمت برخی از محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی و اقدام دولت برای واردات این محصول، همزمان با موجود بودن مقادیر چشمگیری سیب زمینی در انبار‌ها و در جریان بودن صادرات آن به خارج از کشور، به وضوح از وجود نابسامانی و ناهماهنگی موثری در مدیریت بازار این محصول حکایت داشت و نشان داد که طرح‌ها و مقررات وضع شده در عمل جوابگوی اوضاع تولید و عرضه این محصولات نیست.

تکرار این اوضاع در شرایطی رخ می‌دهد که ۳ سال پیش با رونمایی و اجرای الگوی کشت قرار بود به این مشکلات پایان داده شود، اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسمی از جمله گزارش کمیسیون اصل نود بر نبود پیشرفت مناسب در اجرای این طرح ملی گواهی می‌دهد.

طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سه ماه قبل از آغاز سال زراعی جدید ساز و کار‌های اجرایی الگوی کشت را به کشاورزان ابلاغ کند.