مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان از آغاز اجرای طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی افزود: ناوگان مشمول این طرح شامل خودروهای سواری کرایه برون شهری (پلاک عمومی) با سن بالای ۱۲ سال (مدل ۱۳۹۱ و پایینتر) است که طی سال گذشته حداقل ۱۲۰ صورتوضعیت با کد رهگیری ثبت کرده باشند و همچنین سند مالکیت خودرو باید به نام متقاضی باشد.
او تصریح کرد: در قالب این طرح، ناوگان جدید از محصولات ایرانخودرو و در حال حاضر سمند سورن پلاس خواهد بود و تسهیلات کمبهره بانکی تا سقف ۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان گفت: ثبتنام تنها از طریق ادارات راهداری و حملونقل جادهای شهرستان محل سکونت، انجمنهای صنفی رانندگان سواری کرایه استان و شرکتهای حمل و نقل مسافر تحت پوشش انجام میشود و متقاضی باید دارای اعتبار بانکی باشد.
حمید پرورشی افزود: متقاضی در پنج سال گذشته از تسهیلات نوسازی ناوگان سواری کرایه استفاده نکرده باشد.
او تصریح کرد: مهلت ثبتنام متقاضیان حداکثر تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده و در صورت مازاد بر ظرفیت استان همدان، اولویت با ناوگان فرسودهتر خواهد بود.