امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آغاز توزیع کتاب‌های درسی از امروز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶- ۱۵:۳۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با جان بر کفان هوا و فضای سپاه
بدون تعارف با جان بر کفان هوا و فضای سپاه
۱۴۰۴-۰۶-۱۴
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
خبرهای مرتبط

کتاب‌های صوتی را از بستر‌های قانونی تهیه کنید

۹۵ درصد دانش‌آموزان قزوین کتاب‌های درسی را سفارش دادند؛ ثبت‌نام مدارس تا پایان شهریور ادامه دارد

آمادگی آموزش و پرورش برای توزیع کتاب‌های درسی

برچسب ها: توزیع کتب درسی ، کتاب‌های درسی ، آغاز سال تحصیلی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 