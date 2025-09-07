در تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پی کی در فاصله ۳۰ کیلومتری جاده مشهد - میامی ۲ نفر جان باختند و ۴ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: براثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری حدود ساعت ۲۰ دیشب در فاصله ۳۰ کیلومتری جاده مشهد - میامی، نجاتگران آتش نشانی رضویه سریعا به محل اعزام شدند.

محمدرضا ضیایی افزود: این حادثه در جاده زیارتی امامزاده یحیی میامی، حوالی روستای چنارک بخش رضویه بین دو دستگاه خودروی پراید و پی کی رخ داد که آتش نشانان در کمترین زمان ممکن افراد حبس شده را از داخل خودرو رهاسازی کردند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان هر دو خودرو در دم فوت کردند و چهار مصدوم دیگر این سانحه به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

علیشاهی افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.