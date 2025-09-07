یک منبع وابسته به حماس از بن بست در مذاکرات به علت فریبکاری دشمن اسرائیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یک منبع آگاه وابسته به حماس به العربی گفت: اشغالگران روند مذاکرات را به طور کامل به تعطیلی کشانده‌اند.

این منبع بیان کرد: اشغالگران با ادعای اینکه مذاکره وجود دارد در راستای گمراه کردن و فریب افکار عمومی گام بر می‌دارند.

منبع مذکور گفت: اشغالگران از ۱۸ آگوست هنوز پاسخی به طرح‌های میانجی گران نداده است.

این درحالی است که ساعاتی قبل حماس در بیانیه‌ای بر آمادگی و استقبال خود از هرگونه ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی، عقب‌نشینی کامل نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه، ورود بی‌قید و شرط کمک‌های انسانی و تبادل واقعی اسرا از طریق مذاکرات جدی با میانجیگران شود، تاکید کرد.

در همین حال، خانواده‌های اسرای صهیونیست در غزه، شنبه شب با صدور بیانیه‌ای، از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل خواستند تا با پذیرش پیشنهاد آتش‌بس و مذاکره فوری، به جنگ علیه غزه پایان دهد و اسرای دربند را بازگرداند.