حادثه رانندگی میان یک اتوبوس مسافربری و تریلی در سه‌راهی ترشکان (محور مهاباد – میاندوآب)، باعث مصدومیت ۶ نفر و حادثه‌دیدگی ۷ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با تریلی باری در محور مهاباد ـ میاندوآب (سه‌راهی ترشکان) امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.

سانحه ساعت ۶:۴۰ دقیقه رخ داد و بلافاصله تیم امدادی پایگاه برده‌رشان میاندوآب به محل اعزام شد.

این حادثه ۶ مصدوم و ۷ حادثه دیده داشت که مصدومان که پس از اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی انتقال یافتند.