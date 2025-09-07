پخش زنده
وزیر خارجه مصر از برداشتن موانع امنیتی بتنی اطراف ساختمان سفارت خانههای غربی در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، تأیید کرد که مصر تمام جادههای بسته به سفارتخانههای خارجی در این کشور را باز خواهد کرد و موانع تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده را برطرف خواهد کرد.
عبدالعاطی در اظهاراتی در حاشیه برنامه «سالن فرهنگی ماسپرو» در تلویزیون مصر گفت: «بدون شک، همه موانع برداشته خواهد شد و راهها به روی همه سفارتخانههای خارجی در مصر باز خواهد شد.»
منطقه پیرامون شماری از سفارتخانههای خارجی در مصر سالهاست شاهد تدابیر شدید امنیتی است؛ امری که ساکنان را واداشته تا بارها شکایتهایی ارائه کنند. دولت نیز اخیراً به این شکایات پاسخ داده و برای نخستین بار پس از بیش از ۱۰ سال، موانع مقابل سفارت انگلیس را برچیده و مسیر را باز کرد.
این اقدام مصر همزمان با موجی از اعتراضات و حملات به سفارتخانههای مصر در خارج از کشور و خشم قاهره از «امنیت ناکافی ارائه شده به هیئتهای دیپلماتیک» در مواجهه با این حملات بود؛ حملاتی که آن را «اعتراضات مشکوک» توصیف کرده و آنها را مرتبط با جنگ اسرائیل علیه غزه میداند.
بدر عبدالعاطی گفت: مصر اصل «معامله به مثل» را در قبال کشورهایی اعمال خواهد کرد که از سفارتخانههای مصر در خارج در برابر حملات پیدرپی محافظت نمیکنند؛ حملاتی که «در خدمت اشغالگری اسرائیل بوده و افکار عمومی را درباره آنچه در غزه از نسلکشی علیه ملت فلسطین میگذرد، گمراه میسازد».
پس از برداشتن موانع از مقابل سفارت انگلیس در اواخر ماه آگوست، وزارت امور خارجه انگلیس از تعطیلی موقت ساختمان اصلی سفارت تا زمان ارزیابی وضعیت خبر داد، اما دو روز بعد این تصمیم را لغو کرد.