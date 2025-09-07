پخش زنده
امروز: -
دانشجویان صربستانی معترض به سیاستهای دولت الکساندر ووچیچ، رییس جمهور این کشور، با انتشار فراخوانی از مردم برای تجمع دعوت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این تجمع قرار است فردا، دوشنبه ساعت ۱۴ به وقت محلی در برابر ساختمان دولت صربستان در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار شود.
اعلام این فراخوان پس از آن صورت میگیرد که پلیس صربستان برای متفرقکردن تمجع جمعه شب معترضان در شهر نوویساد به خشونت متوسل شد. بر اساس آنچه سازماندهان تجمع روز دوشنبه اعلام کردند، تجمع و راهپیمایی در برابر اکثر ساختمانهای دولتی در مرکز توجه معترضین خواهد بود.
تجمع هزار معترض صربستانی در جمعه شب در شهر نوویساد واقع در شمال غربی این کشور با دخالت نیروهای پلیس برای متفرق کردن تجمعکنندگان به بروز خشونت انجامید.
تجمع و راهپیمایی مخالفان و موافقان دولت الکساندر ووچیچ، رییس جمهور صربستان ماهها است که در این کشور در حال برگزاری است. مخالفان خواهان استعفای رییس جمهور هستند.