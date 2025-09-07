پخش زنده
کاراته کاهای همدانی در مسابقات کاراته قهرمانی ردههای سنی پایه آسیا به میزبانی کشور چین، خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در پایان پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای پایه، تیم ایران با ۷ نشان طلا، ۹ نقره و ۶ برنز بر جایگاه دومی تکیه زد و نایب قهرمان شد، سهم کاراته کاهای همدانی یک نشان طلا و یک برنز بود.
«یلدا نقی بیرانوند» در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم، به نشان طلای این وزن رسید.
«ماهان میرزایی» دیگر کاراته کا همدانی هم در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم، صاحب مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا شد.
همدان در این دوره از مسابقات چهار نماینده داشت.