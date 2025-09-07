نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: عمل به آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند مسیر رسیدن به جامعه‌ای قرآنی و برخوردار از حیات طیبه را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمصطفی حسینی در آیین اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دادگستری‌کل استان زنجان با بیان این‌که پیامبر اسلام (ص) در تاریخ با تعبیر «کان خلقه القرآن» معرفی شده است،گفت: اخلاق پیامبر برگرفته از قرآن بود و اگر قرار است زندگی علوی و جعفری داشته باشیم، باید قرآنی زندگی کنیم، چرا که اهل بیت (ع) قرآن ناطق بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه عدالت در قرآن، تصریح کرد: در قرآن بیش از ۷۰ آیه درباره عدالت وجود دارد و دستگاه قضایی در حقیقت برای تحقق همین دستور قرآنی شکل گرفته است.

حسینی عنوان کرد: انقلاب اسلامی نیز در واقع با عمل به یک آیه از قرآن آغاز شد و برکات فراوانی به همراه داشت. اگر در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی به آیات قرآن عمل شود، جامعه قرآنی و فضای قرآنی در کشور شکل خواهد گرفت که نتیجه آن «نور علی نور» و رسیدن به حیات طیبه است.

وی با تقدیر از خادمان قرآن در برگزاری این مسابقات، گفت: تکریم قرآنیان یکی از ارزشمندترین اقداماتی است که می‌تواند فرهنگ قرآنی را در جامعه تقویت کند و ملاک اصلی انتخاب و مسئولیت‌پذیری نیز باید بر مبنای قرآن باشد.