به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در این رویداد، خدمات متعددی شامل تست غربالگری، سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، خدمات مشاوره، آموزش فنی و حرفه‌ای، خدمات کاریابی، پوشش بیمه روستایی و زنان خانه‌دار، توانمندسازی زنان، میز خدمت یارانه و کالا برگ، معرفی خدمات اورژانسی اجتماعی، تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی، میز خدمت کسب‌وکار‌های تعاونی، مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی و خدمات بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری ارائه می‌شود.

فرهاد شیخی افزود: این رویداد از روز یکشنبه ۱۶ شهریور تا سه‌شنبه ۱۸ شهریور، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در حسینیه بزرگ شهدای محمودآباد، واقع در خیابان انقلاب، بعد از خانه کارگر، کوچه میرمحمدی (۹۹) میزبان مردم است.