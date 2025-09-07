ثبت سفارش روغن خام و پالم از شنبه ۲۲ شهریور آغاز می‌شود و واردات این محصول با ارز ترجیحی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت سفارش روغن خام و پالم برای فصل پاییز از شنبه ۲۲ شهریور آغاز می‌شود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات این محصولات با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

ایران حدود ۹۵ درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی دارد و بخش اعظمی از دانه‌های روغنی و نیز روغن خام و پالم وارد می‌شود.

پس از کش و قوس بسیار در تأمین ارز برای کالا‌های اساسی به نسبت تخصیص ارز ترجیحی و مبادله‌ای در نهایت برای واردات روغن ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.