ناوگان جهانی صمود، ۲۴۰۰ کیلومتر تا غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶- ۱۶:۱۴
خبرهای مرتبط

پویشی در ایتالیا برای مقابله با نسل کشی در غزه

کمک‌های بشردوستانه مردم جهان به مردم غزه

ناوگان جهانی صمود، بزرگترین ماموریت انسانی برای شکستن محاصره نوار غزه

برچسب ها: صمود ، کمک های بشر دوستانه ، غزه
