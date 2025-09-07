به گزارش خبرگزاری صداو سیما، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در این نشست خبری در سخنانی با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های زیادی در حوزه گردشگری سلامت وجود دارد که از مدت‌ها قبل به دنبال استفاده از این ظرفیت‌ها و جمع‌آوری آن‌ها بودیم که خوشبختانه در همین رابطه در رابطه با راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت به توافق و جمع‌بندی رسیدیم.

او افزود: وجود پزشکان حاذق و توانمند، برخورداری از بیمارستان‌های مجهز و فعالیت افراد با تجربه در حوزه جذب گردشگر سلامت در کنار مقرون به صرفه‌بودن خدمت پزشکی باعث شده تا ایران به نقطه کانونی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود. در حقیقت جذب گردشگر سلامت می‌تواند به ترسیم چهره واقعی ایران در کشورهای مختلف کمک کند.

محسنی بندپی یادآور شد: ایجاد برند ملی گردشگری سلامت یک تعهد مشترک است و با یک هم‌افزایی و وفاق و تعهد جمعی می‌توانیم در پایان برنامه هفتم شاهد افزایش درآمدهای ایران در حوزه گردشگری سلامت باشیم.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی یادآور شد: برنامه هفتم درآمد ۶ میلیارد یورویی را هدف قرار داده است و این شدنی است زیرا ظرفیت‌های بالایی در این خصوص داریم.

محسنی‌بندپی گفت: خوشبختانه یکی از موضوعاتی که دنبال می کنیم استقرار رایزن گردشگری است. رایزن گردشگری نقش مهمی در توسعه گردشگری و جذب گردشگران خواهد داشت و فردی که مسئولیت رایزنی گردشگری را برعهده بگیرد می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری سلامت ایران را معرفی و گردشگران سلامت را به کشور جذب کند.

محسنی‌بندپی گفت: کلیدی‌ترین موضوع در حوزه گردشگری امنیت است. خوشبختانه ایران در طول سال‌های گذشته از امنیت بالایی برخوردار بوده اما متاسفانه تصویر اشتباهی از امنیت و احساس امنیت در ایران به دنیا مخابره می‌شود ما باید با این موضوع مقابله کنیم. تقویت جایگاه گردشگری در حکمرانی کشور و افزایش تبلیغات جهانی با موضوع جاذبه‌های گردشگری ایران می‌تواند به جذب بیشتر گردشگر کمک کند.

سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این نشست خبری در سخنانی گفت: گردشگری سلامت یکی از انواع مهم گردشگری است و به پنجره‌ای برای نمایش قدرت کشورها تبدیل شده است. خوشبختانه ایران دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در این حوزه است و جایگاه بالایی در این حوزه داریم و قابل رقابت با کشورهای مختلف هستیم.

او در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت ایجاد یک سامانه جامع افزود: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد گردشگران سلامت نداریم. چرا که سامانه دقیقی برای ثبت گردشگران سلامت نداریم اما ایجاد برند ملی گردشگری به طور حتم می‌تواند در این زمینه نیز به ما کمک کند. این در حالی است که من اعتقاد دارم رسیدن به درآمد ۶ میلیارد یورویی در برنامه هفتم توسعه از طریق گردشگری سلامت، امکان‌پذیر است و ما به طور حتم می‌توانیم به این عدد دست پیدا کنیم.

او سپس به فعالیت‌های مراکز درمانی معتبر در کشور اشاره کرد وافزود: در ایران، سازمان‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های مختلف در حوزه سلامت و گردشگری فعالیت دارند. اما آنچه اهمیت دارد، انسجام و هماهنگی این فعالیت‌ها در قالب یک نظام مشخص است تا خدمات درمانی و گردشگری سلامت کشور به‌صورت یکپارچه و استاندارد ارائه شود. نخستین موضوعی که یک گردشگر سلامت خارجی به آن توجه می‌کند، کیفیت خدمات بیمارستانی، ایمنی و تضمین خدمات درمانی است. به همین منظور، ایجاد یک لوگوی واحد برای گردشگری سلامت ایران می‌تواند نشانه‌ای از استانداردسازی خدمات، انسجام ملی و نظم در حوزه سلامت باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور با همکاری وزارت بهداشت و تلاش‌های مستمر متخصصان این حوزه، طرح ایجاد شده و لوگوی گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران را تدوین شده است. قرار است این برنامه از طریق یک جشنواره ملی اجرا شود تا علاوه بر مشارکت حداکثری فعالان حوزه سلامت، زمینه تبادل نظر، ارائه پیشنهادها و به‌کارگیری مشوق‌های مختلف فراهم شود.

رضوی گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از بیماران در مراکز جراحی محدود و حتی مطب‌ها به‌صورت سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند. با راه‌اندازی این سامانه، تمامی این خدمات به‌صورت یکپارچه ثبت می‌شود تا اطلاعات شفاف و قابل اتکایی در حوزه درآمدهای گردشگری سلامت فراهم گردد. مسئولان تأکید کردند که دستیابی به آمار دقیق، از جمله میزان ارزآوری سالانه، ۶ میلیارد دلار یا یورو، تنها از طریق انسجام اطلاعاتی ممکن خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به طور حتم دستیابی به نتایج مهم و تاثیرگذار در گردشگری سلامت با تقویت همکاری و وفاق بین دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

در پایان این نشست خبری از پوستر جشنواره معرفی برند ملی گردشگری سلامت با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت رونمایی شد.