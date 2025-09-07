شهردار بردسکن گفت: در چند ماه اخیر بودجه عمرانی شهرداری عملا به صفر رسیده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار بردسکن در مراسم بهره برداری از کفپوش چند معبر شهری در قالب طرح «به نفع مردم هر ماه یک طرح» گفت: با توجه به اینکه شهرداری‌ ها یک نهاد خودکفا هستند، شهرداری بردسکن هم اکنون با داشتن ۳۰۰ نفر کارمند و نیرو‌های پیمانکاری روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد.

مهندس محمدحسین مدیح افزود: در هفته دولت بیش از ۲۰ میلیارد تومان طرح افتتاح شد و از اردیبهشت ماه سال گذشته تا مردادماه هر ماه یک طرح شاخص در قالب طرح «به نفع مردم هر ماه یک طرح» تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح کفپوش و کف سازی چهار معبر از خیابان‌ های سطح شهر بردسکن به میزان بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومان انجام شد.

مدیح از مردم خواست با پرداخت به موقع عوارض ساختمانی خود شهرداری را در راستای عمران و آبادانی شهر کمک کنند.