به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مهرداد ستاره در نشستی با فرماندار شهرستان اسکو بر لزوم تامین زمین مورد نیاز برای استقرار اداره پزشکی قانونی در شهرستان اسکو تاکید کرد.

وی از افزایش ۳۸ ردیف استخدامی جدید در استان خبر داد و افزود: ۱۷ دانشجو در حال تحصیل هستند که پس از فارغ التحصیلی به عنوان پزشک قانونی در استان به ویژه در شهرستان اسکو به کار گرفته خواهند شد.

ستاره همچنین از برنامه ریزی برای ایجاد ساختمان و سالن تشریح در اسکو و اهر خبر داد و گفت: فاز اول مرکز پزشکی قانونی اسکو با زیربنای ۳۸۰ متر مربع تا پایان امسال احداث خواهد شد. این مرکز خدمات لازم را برای شهر‌های اسکو، سهند، خسروشاه و ایلخچی ارائه خواهد داد.

در فاز دوم نیز سالن تشریح مجهز به امکانات کالبد شکافی و آزمایشگاه به این مرکز اضافه خواهد شد.