یک محموله قاچاق دارو و واکسن دامی با تلاش بازرسان اداره کل دامپزشکی استان و دستگاه‌های نظارتی، در سطح استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بازرسان اداره کل دامپزشکی استان مازندران با همکاری دستگاه‌های نظارتی، یک واحد قاچاق دارو و واکسن دامی را در سطح استان کشف و ضبط کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران با اعلام این خبر گفت: در پی پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده بازرسان این اداره کل، یک محموله قاچاق گسترده شامل دارو، واکسن و مواد بیولوژیک در ساری کشف و به طور کامل ضبط شد.

دکتر حمزه آقاپور کاظمی در تشریح جزئیات این محموله افزود: این مجموعه قاچاق، حاوی حدود ۲۶۰۰ قلم انواع دارو، واکسن و مواد بیولوژیک بود که بخشی از آنها تاریخ گذشته و باقی آن قاچاق بوده که مصرف آنها می‌توانست تهدیدی جدی برای سلامت دام و طیور در پیشگیری و کنترل بیماری جهت بهره وری در تولید و در نهایت در مباحث امنیت زیستی و بهداشت عمومی محسوب شود.

دکتر آقاپور کاظمی برآورد ارزش ریالی این محموله کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح کرد: عملیات کشف و ضبط این محموله با حضور ناظران استان و شهرستان و با همراهی دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام شد و صورت‌جلسات لازم به طور کامل و مطابق با مقررات تنظیم گردید.

وی در پایان تأکید کرد: این پرونده جهت پیگیری‌های قانونی و سیر مراحل قضایی، به مراجع قضایی ارجاع شده است و اداره کل دامپزشکی استان مازندران ضمن پیگری جدی این پرونده، بر عزم خود برای مقابله بی‌امان با هرگونه اقدام غیرقانونی در حوزه تحت مسئولیت خود تأکید دارد.