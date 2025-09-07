به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی با اشاره به جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: در مردادماه سال جاری، ۹۶۸ درخواست دریافت مجوز صنفی در درگاه ملی مجوز‌های کشور، ویژه استان یزد ثبت شده است که از این تعداد، ۷۸۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز خود شده‌اند.

وی با بیان اینکه استان یزد در این زمینه عملکردی قابل‌توجه داشته است، افزود: در سطح استان، بیش از ۸۰ درصد از درخواست‌های ثبت‌شده برای صدور مجوز صنفی با پاسخ مثبت مواجه شده‌اند که این امر نشان‌دهنده تسهیل فرآیند‌های اداری و ارتقای سطح تعامل دستگاه‌های اجرایی با متقاضیان است.

دهقان منشادی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط، در راستای تحقق سیاست‌های دولت مبنی بر بهبود فضای کسب وکار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: استمرار این روند، ضمن افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز رشد اشتغال و توسعه پایدار در استان خواهد بود.