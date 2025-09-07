به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد، دو دستگاه اتوبوس مسافربری را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از اتوبوس‌ها چهار هزار و ۱۰۰ قلم انواع کالای خارجی قاچاق شامل لوازم یدکی، لباس، کفش و لوازم ورزشی کشف و چهار متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: کارشناسان ارزش این محموله را که از جنوب کشور به مقصد تهران حمل می‌شد بیش از ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند.