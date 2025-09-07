با مشارکت ۳۰ استان و به میزبانی شازند: رویداد «توربو فروش» با هدف توسعه طرح تولید بدون کارخانه در کشور برگزار شد.

با حضور برخط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد «توربو فروش» با حضور آنلاین وزیر کار و مشارکت ۵۰ کارآفرین شازندی همزمان در ۳۰ استان کشور برگزار شد تا آموزش فروش اینترنتی و اشتغال‌زایی را تقویت کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی، از برگزاری رویداد «توربو فروش» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه طرح تولید بدون کارخانه در کشور خبر داد.

حمیدرضا رستمی افزود: مراسم افتتاحیه این رویداد که همزمان با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ۳۰ استان کشور و با میزبانی شهرستان شازند در استان مرکزی برگزار شد.

او با اشاره به حضور ۵۰ کارآفرین شهرستان شازند در این رویداد، گفت: «در این دوره آموزشی، کارآموزان با مفاهیمی، چون بازاریابی الکترونیکی، تولید محتوا و عرضه محصولات آشنا شده و مهارت‌های لازم برای فروش محصولات خود در فضای آنلاین را فرا می‌گیرند.»

رستمی هدف از برگزاری این نشست‌ها را تبدیل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به اشتغال پایدار برای کارآموزان عنوان کرد و گفت: «ما می‌خواهیم با فراهم کردن زیرساخت‌های فروش اینترنتی، به رشد اقتصادی و خودکفایی کارآموزان کمک کنیم.»

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی دلیل انتخاب شهرستان شازند به عنوان میزبان این رویداد را استقبال چشمگیر بانوان و نرخ بالای بیکاری در این منطقه عنوان کرد و افزود: «تمرکز بر آموزش مهارتی این قشر می‌تواند مسیر اشتغال را برای آنها هموار سازد.»

این رویداد گامی مهم برای توسعه فروش آنلاین و رونق کسب و کار‌های کوچک و خانگی در استان مرکزی محسوب می‌شود و نویدبخش اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در آینده نزدیک است.