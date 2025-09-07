پخش زنده
آیین رونمایی از دو کتاب «دانشنامه فقه محیط زیست» و «تقویم سبز» درمرکز مدیریت حوزههای علمیه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کتاب «دانشنامه فقه محیط زیست» اثر حجتالاسلام یعقوبعلی برجی و «تقویم سبز» نوشته حجتالاسلام سلمان بهجتی اردکانی است.
خانم مریم محمدی مدیر کل محیط زیست استان قم در آیین رونمایی از این دو کتاب گفت: این دو کتاب بر اساس تفاهمنامه ستاد راهبری حوزههای علمیه و محیط زیست با هدف فرهنگسازی محیط زیست از منظر دینی تالیف شده و در اختیار طلاب قرار گرفته است.