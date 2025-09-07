پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: به مناسبت سال تحصیلی جدید، پویش «دفتر مشق»، برای حمایت از دانشآموزان کم برخوردار استان همدان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی سیدحسنی افزود: این پویش با هدف تامین نوشت افزار دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان، حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان نیازمند و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش آنان راهاندازی شده است.
او تصریح کرد: علاقمندان برای شرکت در این پویش کمکهای نقدی خود را به نام مجمع خیران مدرسه ساز استان همدان به شماره ۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ یا شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۶۳۴۱۰ و یا شماره شبا ۴۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ IR واریز کنند.