مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: به مناسبت سال تحصیلی جدید، پویش «دفتر مشق»، برای حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار استان همدان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی سیدحسنی افزود: این پویش با هدف تامین نوشت افزار دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان، حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان نیازمند و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش آنان راه‌اندازی شده است.

او تصریح کرد: علاقمندان برای شرکت در این پویش کمک‌های نقدی خود را به نام مجمع خیران مدرسه ساز استان همدان به شماره ۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ یا شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۶۳۴۱۰ و یا شماره شبا ۴۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ IR واریز کنند.