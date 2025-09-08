توزیع ۵ هزار تن کود کشاورزی در استان بوشهر
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: در پنج ماه نخست امسال بیش از پنج هزار تن انواع کود کشاورزی در بین کشاورزان استان توزیع شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، خسرو عمرانی بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همواره در تلاش بوده تا در کنار کشاورزان، بهرهبرداران و تولیدکنندگان، فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و در حفظ امنیت غذایی کشور نقش مؤثری را ایفا کند.
وی افزود: در همین راستا، با وجود فراز و فرودهای متعدد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تلاش کردیم تا هیچ خللی در تأمین کودهای کشاورزی کشور ایجاد نشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در ادامه با اشاره به میزان تولید و توزیع کودهای کشاورزی، گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تلاش و پشتکار توانسته به خودکفایی در تولید کودهای ازته ۱۰۰ درصد، کودهای پتاسه ۸۵ درصد و کودهای فسفاته ۱۱۴ درصد دست یابد، که این مهم تأثیر بسزایی در تغذیه گیاهی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهاره و تابستانه داشته است.
وی همچنین به افزایش توزیع انواع کود در این مدت اشاره و اضافه کرد: تا کنون، پنج هزار ۳۰۰ تن انواع کود ازت، فسفات و پتاس در استان توزیع شده است که نسبتبه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و هماکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن انواع کود در انبارهای سازمانی شرکت ذخیرهسازی شده است.
عمرانی به اهمیت صدور حواله الکترونیک برای توزیع کودهای یارانهای و بهرهبرداری در سامانه وبسرویس شاهکار وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: اطلاعرسانی عمومی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها ضروری است تا بهرهبرداران برای به روزرسانی شماره تلفن همراه خود مطابق با کد ملی در سامانه جامع پهنهبندی، اقدام کنند.