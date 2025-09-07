هانیه رستمیان تیرانداز مازندرانی در جام جهانی تیراندازی در چین، شلیک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور ماه در نینگبو چین برگزار میشود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابتها حضور دارد.
هانیه رستمیان به عنوان تنها نماینده استان مازندران با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارد.
امید نجاری، رئیس سازمان تیمهای ملی و معصومه توحیدلو به عنوان سرپرست این تیم را همراهی میکنند.
گفتنی است؛ هانیه رستمیان ساروی که در آوردگاه آسیایی مدال برنز میکس را بر گردن آویخت مطابق رنکینگ اتحادیه جهانی در ماده تپانچه همچنان جزو برترینهای دنیا قرار دارد.