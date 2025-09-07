به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی پایین‌ترین نرخ ازدواج را در کشوردارند،



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید احسان عسکری در نشست جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و فرزندپروری عنوان کرد: بنا به تاکید استاندار در نشست با بانک‌های خصوصی وضعیت پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را مورد بررسی قرار دادیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق آمار تا پایان خردادماه متقاضیان تسهیلات ازدواج ۶ هزار و ۲۷۷ نفر بودند که این آمار در پایان مرداد ماه کاهش داشته است.

سید احسان عسکری ادامه داد: با دستورالعمل‌های جدید برای پرداخت، نه تنها متقاضیان جدید در مردادماه پاسخ داده شدند، بلکه تعداد متقاضیان در صف به ۵۳۸۶ نفر کاهش یافت.

وی بیان کرد: هدف نهایی و اصلی کاهش صف متقاضیان وام ازدواج به صفر تا پایان سال است.

معاون اقتصادی استاندار کهگبلویه و بوسراحمد ادامه داد: طبق آمار، پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌ها در حال انجام است که گام بزرگی به شمار می‌رود و نسبت به برخی استان‌ها عملکرد خوبی داریم.

وی به پرداخت تسهیلات فرزند آوری هم اشاره کرد و گفت: تا پایان مرداد ماه تعداد متقاضیان در صف فرزند آوری ۷ هزار و ۸۷۴ نفر است، ضمن اینکه طی همین ایام ۳ هزار و ۳۰۶ فقره تسهیلات فرزند آوری به مبلغ ۳۲۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

عسکری با اشاره به اینکه آمار پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری قابل قبول نیست، گفت: روند پرداخت در این بخش کند است و نیاز به پیگیری و مشارکت بیشتر شبکه بانکی استان دارد.

زنگ خطر ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان، که در اوایل مرداد ماه امسال منتشر کرده است، استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی پایین‌ترین نرخ ازدواج در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

میانگین سنی جمعیت به ۳۵ سال رسیده است

علیرضا رئیسی با بیان اینکه میانگین سنی جمعیت کشور به ۳۵ سال رسیده و ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: ۶۰ درصد زنان متأهل در سن باروری، در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال «متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸» قرار دارند.

به گفته او، برای تسهیل ازدودج و فرزند آوری در این گروه، باید سریعاً سیاست‌ها و اقدامات حمایتی طراحی و اجرا شود.

رئیسی با اشاره به اهمیت سیاست‌های جمعیتی، از راه‌اندازی اتاق رصد آمایش امید در معاونت بهداشت خبر داد و گفت: این مرکز امکان تحلیل دقیق داده‌های جمعیتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان حوزه جمعیت ایفا خواهد کرد.

بعد از انتشار این آمار و گزارش‌های متعدد، ظهر یکشنبه مسئولان کهگیلویه و بویراحمد در نشست جوانی جمعیت آمار جدیدی از ازدواج را بیان کردند که جای تأمل دارد.

در این نشست، آماری از پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری ارائه شد و اینکه کهگیلویه و بویراحمد رتبه دهم در پرداخت تسهیلات ازدواج را دارد و در زمره استان‌های با بهترین نرخ ازدواج است، در حالی که آماری که وزارت بهداشت تا اوایل مردادماه منتشر کرده چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.

تعداد زیادی از مردم در صفوف تسهیلات فرزند آوری و ازدواج هستند

شهلا محمدحسینی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: تعداد زیادی از مردم در صف تسهیلات ازدواج و فرزند آوری هستند و می‌طلبد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند

مشکلات بانک‌ها مانع از پرداخت تسهیلات می‌شود

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد هم به عنوان یکی از دستگاه‌های حوزه جوانان در خصوص روند کند و غیرقابل قبول پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: حوزه جوانان این اداره کل هفت ماه بدون تصدی بوده و اخیراً یکی از جوانان را به عنوان معاون امور جوانان منصوب کردیم.

مجید پارسایی افزود: آمار متقاضیان وام ازدواج در استان بالا است اما با توجه به مشکلات بانک‌ها، پرداخت‌ها به کندی انجام می‌شود.