پرداخت بیش از ۸۰۰ فقره وام ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت ۸۹۶ فقره وام ازدواج در دو ماه تیر و مرداد امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید احسان عسکری در نشست جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و فرزندپروری عنوان کرد: بنا به تاکید استاندار در نشست با بانکهای خصوصی وضعیت پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را مورد بررسی قرار دادیم. عسکری افزود: طبق آمار تا پایان خردادماه امسال متقاضیان تسهیلات ازدواج شش هزار و ۲۷۷ نفر بودند که تا پایان مرداد ماه کاهش یافته است. معاون اقتصادی استانداری عنوان کرد با دستورالعملهای جدید برای پرداخت، علاوه بر اینکه متقاضیان جدید در مردادماه پاسخ داده شدند، تعداد متقاضیان در صف به پنج هزارو ۳۸۶ نفر کاهش یافت. معاون اقتصادی استانداری بیان کرد: هدف نهایی و اصلی کاهش صف متقاضیان وام ازدواج به نزدیک صفر تا پایان سال است. وی ادامه داد: طبق آمار، پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانکها در حال انجام است که گام بزرگی به شمار میرود و نسبت به برخی استانها عملکرد خوبی داریم. عسکری به پرداخت تسهیلات فرزندآوری پرداخت و گفت تا پایان مرداد ماه تعداد متقاضیان در صف فرزندآوری هفت هزار و ۸۷۴ نفر است، ضمن اینکه طی همین ایام ۳ هزار و ۳۰۶ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۳۲۶ میلیارد تومان پرداخت شد. وی با اشاره به اینکه آمار پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قابل قبول نیست، گفت: روند پرداخت در این بخش کند است و نیاز به پیگیری و مشارکت بیشتر شبکه بانکی استان دارد.