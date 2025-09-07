رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ارتقای مستمر فناوری‌های صنایع، نقش اساسی در کاهش مخاطرات زیست محیطی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از شرکت سیمان تهران گفت:‌ ارزیابی‌های فنی و زیست‌محیطی انجام شده روی تجهیزات کنترل آلودگی این واحد صنعتی نشان می‌دهد که ارتقای مستمر فناوری‌های مورد استفاده و پایش دقیق عملکرد فیلتر‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری گرد و غبار می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آلاینده‌های هوا و انطباق با استاندارد‌های زیست محیطی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان واحد‌های صنعتی و دستگاه‌های نظارتی افزود: بهره‌گیری از روش‌های نوین در مدیریت آلاینده‌ها علاوه بر کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، موجب ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت هوا خواهد شد.

طاهری خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن حمایت از اقدامات اصلاحی صنایع، به‌طور منظم پایش و ارزیابی عملکرد تجهیزات کنترل آلودگی را در دستور کار دارد و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری‌های تخصصی و سیاستگذاری در حوزه کاهش آلودگی هوا قرار خواهد گرفت.

فاطمه اکبرپور، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در جریان این بازدید اظهارکرد: همگرایی و تعامل میان صف و ستاد نقش مهمی در ارتقای اقدامات کنترلی و دستیابی به استاندارد‌های زیست‌محیطی دارد.

وی با بیان اینکه این بازدید فرصتی برای بررسی دقیق بخش‌های فنی و عملیاتی و ارزیابی تجهیزات کنترل آلاینده‌ها بود، گفت: در جریان این بازدید، نقاط قوت و چالش‌های موجود شناسایی و راهکار‌های تخصصی برای ارتقای عملکرد زیست‌محیطی صنعت سیمان ارائه شد.

اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد بخشی از سیاست‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تقویت همکاری‌های میدانی، تبادل دانش فنی و ایجاد هم‌افزایی میان حوزه‌های اجرایی و ستادی است تا صنایع کشور بتوانند در مسیر توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا گام‌های موثرتری بردارند.