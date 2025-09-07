قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان از خدمات مترو استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا حشمتی تصریح کرد: مثل سال‌های گذشته به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود؛ این مسافرین در تمام ایستگاه‌ها می‌توانند با خوداظهاری رایگان از گیت‌ها عبور کنند.

وی افزود: اگر همراهی مسئولان آموزش و پرورش صورت بگیرد برای یک سال دانشجویان و دانش آموزان کارت نیم بهای مترو صادر می‌کنیم.

حشمتی همچنین گفت: شروع حرکتی قطار متناسب با اطلاعیه‌های دولت است و طبق آخرین اطلاعیه ساعت حرکت قطار‌ها ۴:۳۰ دقیقه است و به محض اینکه دولت این را تغییر دهد حرکت قطار‌ها را به ساعت ۵:۳۰ دقیقه تغییر می‌دهیم.