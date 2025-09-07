روستای سلطان‌آباد در شهرستان رزن ، قطب تولید رازیانه کشور، امروز میزبان آیین شکرگزاری برداشت این محصول بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رزن با بیان اینکه این شهرستان رتبه نخست تولید رازیانه کشور را دارد گفت: ۳ هزار و ۴۷ هکتار رازیانه در این شهرستان کشت شده که پیش بینی می‌شود ۷هزار و ۶۰۰ تن رازیانه برداشت شود.

شهریار شعبانی افزود: نبود صنایع تبدیلی و حضور واسطه‌ها همچنان از مشکلات اصلی رازیانه‌کاران در این شهرستان است.

او تصریح کرد: برداشت نمادین رازیانه نیز پایان‌بخش جشن شکرگذاری در این روستا بود.