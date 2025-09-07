به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سرخس گفت: مدیران آتش‌ نشانی استان در نشست با مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، ضمن تشریح مهم‌ ترین چالش‌ ها و نیاز‌های این حوزه، درخواست تشکیل کارگروه تخصصی آتش‌نشانی‌ های استان را مطرح کردند.

سر آتش یار ابوالفضل گل محمدی افزود: هدف این کارگروه، رسیدگی به مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر میان آتش‌ نشانی‌ های استان است.

وی ادامه داد: تشکیل این کارگروه می‌ تواند به هم‌ افزایی بیشتر میان شهرداری‌ ها، بهبود روند تجهیز و نوسازی ناوگان، ارتقای سطح آموزش و پیشگیری و افزایش آمادگی عملیاتی منجر شود که نهایتاً به ارتقای ایمنی شهروندان خواهد انجامید.

نجفی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری هم با استقبال از این پیشنهاد گفت: «بسیار خرسندم که مدیران آتش‌ نشانی‌ های استان خود پیگیر ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات هستند. این نگاه نشان‌ دهنده احساس مسئولیت و دغدغه‌ مند است و ضمن حمایت از تشکیل این کارگروه تخصصی، تمامی ظرفیت‌ های موجود در دفتر امور شهری برای تسهیل این فرایند و رفع موانع موجود به‌ کار گرفته خواهد شد».