به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم ملی گراپلینگ با حضور سه ورزشکار و اردوی تیم ملی پانکریشن در سبک MMA آماتور (هنرهای رزمی ترکیبی) با حضور ۶ رزمی کار در سالن رزمی مجموعه ورزشی کبگانیان آغاز شد.

اسامی ورزشکاران در این اردو:

آرین بابایی وزن ۵۷- کیلوگرم از استان سمنان در سبک MMA آماتور

رضا قلی نیا وزن ۶۲- کیلوگرم از استان گیلان در سبک MMA آماتور گی و نوگی

آرش سمیعی وزن ۶۶- کیلوگرم از استان خراسان رضوی در سبک MMA آماتور

محمدرضا فدایی وزن ۷۱- کیلوگرم از استان گیلان در سبک MMA آماتور گی و نوگی

سینا ورمقانی وزن ۹۳- کیلوگرم از استان تهران در سبک MMA آماتور

محمدجواد رضایی وزن ۱۰۰- کیلوگرم از استان مرکزی در سبک MMA آماتور

عارف سوری وزن ۶۶- کیلوگرم از استان تهران در گراپلینگ- گی و نوگی

امیرعلی صیاد وزن ۸۴- کیلوگرم از استان گیلان در گراپلینگ- گی و نوگی

امیر فرهادپور وزن ۱۳۰- کیلوگرم از استان تهران در گراپلینگ- گی و نوگی

همچنین فرید نقدی، سید شروین کشمیری، سید مصطفی بالاصفت (سرمربی)، اکبر قربانی (مربی)، کریم نژادپورحسین (مربی)، رضا حسنی (مربی)، نادر عفراوی (مربی بدنساز و تغذیه) و مهدی محمدی (سرپرست برگزاری اردوها) اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند.

مسابقات جهانی گراپلینگ و پانکریشن (UWW) در سبک MMA آماتور در نویساد صربستان ۲۲ تا ۲۹ مهر برگزار می شود.