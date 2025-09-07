پخش زنده
اردوی تیمهای ملی گراپلینگ و پانکریشن در سبک MMA آماتور با دعوت از ۹ ورزشکار در تهران برپا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم ملی گراپلینگ با حضور سه ورزشکار و اردوی تیم ملی پانکریشن در سبک MMA آماتور (هنرهای رزمی ترکیبی) با حضور ۶ رزمی کار در سالن رزمی مجموعه ورزشی کبگانیان آغاز شد.
اسامی ورزشکاران در این اردو:
آرین بابایی وزن ۵۷- کیلوگرم از استان سمنان در سبک MMA آماتور
رضا قلی نیا وزن ۶۲- کیلوگرم از استان گیلان در سبک MMA آماتور گی و نوگی
آرش سمیعی وزن ۶۶- کیلوگرم از استان خراسان رضوی در سبک MMA آماتور
محمدرضا فدایی وزن ۷۱- کیلوگرم از استان گیلان در سبک MMA آماتور گی و نوگی
سینا ورمقانی وزن ۹۳- کیلوگرم از استان تهران در سبک MMA آماتور
محمدجواد رضایی وزن ۱۰۰- کیلوگرم از استان مرکزی در سبک MMA آماتور
عارف سوری وزن ۶۶- کیلوگرم از استان تهران در گراپلینگ- گی و نوگی
امیرعلی صیاد وزن ۸۴- کیلوگرم از استان گیلان در گراپلینگ- گی و نوگی
امیر فرهادپور وزن ۱۳۰- کیلوگرم از استان تهران در گراپلینگ- گی و نوگی
همچنین فرید نقدی، سید شروین کشمیری، سید مصطفی بالاصفت (سرمربی)، اکبر قربانی (مربی)، کریم نژادپورحسین (مربی)، رضا حسنی (مربی)، نادر عفراوی (مربی بدنساز و تغذیه) و مهدی محمدی (سرپرست برگزاری اردوها) اعضای کادر فنی را تشکیل میدهند.
مسابقات جهانی گراپلینگ و پانکریشن (UWW) در سبک MMA آماتور در نویساد صربستان ۲۲ تا ۲۹ مهر برگزار می شود.