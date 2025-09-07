پخش زنده
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «آن بیست وسه نفر» اثر احمد یوسفزاده را برای این دوره از مسابقات مجازی کتابخوانی دانشجویی هشتبهشت برگزیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب آن بیست و سه نفر اثر احمد یوسفزاده حاوی خاطرات بیست و سه نوجوان است که توسط ارتش بعث، در عملیات بیتالمقدس به اسارت درآمدند و دیکتاتور عراق سعی داشت از این نوجوانان برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران استفاده کند.
نگارش این کتاب از روی دستنوشتههای سال ۱۳۷۰ احمد یوسفزاده است و متن فیلم مستند مهدی جعفری که حاوی ساعتها مصاحبه دکتر محمد شهبا با افراد گروه بیستوسه است، از اینرو، خواننده میتواند مطمئن باشد آنچه در این کتاب میخواند تخیل و قصهپردازی نیست، بلکه روایتی است از آنچه این ۲۳ نفر دیده و از سر گذراندهاند.
آزمون این مسابقه کتابخوانی روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۴ بهصورت آنلاین (برخط) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برگزار میشود. عضویت در سایت برای ثبتنام علاقهمندان در مسابقه مجازی کتابخوانی کافی است. به برگزیدگان این دوره از مسابقات جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا میشود. علاقهمندان کتابخوانی برای کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در کانال مسابقه کتابخوانی میتوانند در پیامرسانهای تلگرام و ایتا با شناسه @FarhangiJUT عضو شوند.
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این مسابقه را با همکاری و مشارکت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی، خانه کتاب و ادبیات ایران، باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران، دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگاه رویان برگزار میکند.