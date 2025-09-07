معاون توسعه مدیریت منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به طرح نشان دار کردن مالیات‌ها گفت: سه طرح عمرانی این اداره کل با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی مالیاتی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا قدسی عنوان کرد: طرح پل راه آهن با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، طرح بهسازی محور قدیم قم – تهران با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال و طرح بهسازی محور قم – نیزار با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال با مالیات‌های نشان دار شده در حال تکمیل هستند.

وی افزود: طرح نشان دار کردن مالیات که در دومین سال اجرای آن قرار داریم در اصل آگاهی و انتخاب محل خرج کرد مالیات پرداختی صاحبان سرمایه و شاغلان حرف در راستای تکمیل و تجهیز طرح‌های شهری و روستایی، اعم از فرهنگی، عمرانی، آموزشی، کشاورزی، رفاه و سلامت و... است.

معاون توسعه مدیریت منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم با بیان استقبال گسترده از این طرح گفت: بی تردید اختیار انتخاب محل خرج کرد مالیات پرداختی توسط مودی محترم، ضمن افزایش اعتماد و شفافیت بین مودیان و نظام مالیاتی کشور، نقشی موثر در تامین اعتبار و پیشرفت مراحل اجرایی طرح‌های مشمول اجرای طرح می‌شود.

طرح نشان دار کردن مالیات بعد از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۳ به طور رسمی ارائه شد؛ در این طرح مودیان پس از تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ (مشوق‌های مالیاتی) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند.

قدسی ادامه داد: مودیان در انتهای فرآیند تکمیل تبصره مذکور، طرح مورد نظر خود را که تمایل پرداخت مالیات برای تکمیل آن را دارند، انتخاب می‌کنند.