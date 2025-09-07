ورزشکاران خراسان رضوی در نخستین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس کشور در اصفهان، موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در رقابت‌ های دستجات آزاد اسکیت کراس کشور در اصفهان که با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور برگزار شد، نمایندگان استان درخشیدند.

در این رقابت ها، سیدمهبد حسینی‌ نیا، محمدصدرا قنبری و محمدطا‌ها مرتاض در رده های سنی مختلف موفق به کسب مدال طلا شدند.

آریا اکرمی، مصیب آشتی و جواد زاهدی به مدال نقره رسیدند و پارسا حاجی پور، سیدمحمدطا‌ها حسینی و مهدی عباس زاده مدال برنز گرفتند.