پخش زنده
امروز: -
سفرای لهستان، فیلیپین و برزیل با استاندار فارس دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در دیدار سفرای لهستان، فیلیپین و برزیل با اشاره به اجرای ارکستر ارمنستان در تخت جمشید گفت: در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال قطع روابط ایران با کشورهای مختلف دنیا هستند، ما توانستیم یک رویداد مهم فرهنگی را در تخت جمشید با همکاری هنرمندان ایرانی و ارمنستانی شکل دهیم.
وی افزود: در حاشیه این برنامه فرهنگی شاهد شرکت ۲۳ هیات خارجی از شرق آسیا، اروپا، خاورمیانه و قفقاز و امریکای لاتین بودیم.
استاندار فارس گفت: در این دیدار با توجه به سیاست دولت چهاردهم و تاکید مقام معظم رهبری بر دیپلماسیهای محلی و منطقهای بر گسترش مبادلات فرهنگی، تجاری، اقتصادی، صنعتی و علمی کشورها تاکید شد.
یک خبر خوش برای استان فارسی ها
احتمال برگزاری یک بازی دوستانه بین تیم فجر سپاسی و منتخبی از تیم های برزیلی در ورزشگاه پارس شیراز
پارسایی معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس هم گفت: آندره گیمارتیس، سفیر کشور برزیل علاوه بر توافق بر تعاملات فرهنگی بین کشور برزیل و استان فارس با پیشنهاد استانداری فارس مبنی بر برگزاری دیداری دوستانه تیم منتخبی از برزیل با تیم فجر شهید سپاسی در ورزشگاه پارس شیراز موافقت کرد .