ورزشکاران سندروم داون استان اصفهان در رقابت‌های کشوری خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ جشنواره ورزشی کودکان سندروم داون کشور با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از استان های مختلف به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

تیم استان اصفهان که با ۱۰ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود توانست یک نشان طلا، ۴ نقره و ۴ برنز را به دست آورد.

در این مسابقات و در رشته دوومیدانی امین سواری عنوان قهرمانی را کسب کرد و علی محمدی هم نایب قهرمان شد.

مهراد محبی، جواد اورجی، مصطفی قنواتی و امیرمحمد حسین پور هم در این رشته صاحب نشان برنز شدند.

در رشته بسکتبال هم تیم کودکان سندروم داون استان شامل رسول تیموری، محمدرضا پرحاشیه و شایان سقایی هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند.