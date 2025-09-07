پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف ۲۵ تن سنگ فروسیلیس غیر مجاز توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ احمد ساکی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در حین بررسی خودروهای عبوری در ایست و بازرسی پل «حرم آباد» به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او با اشاره به این که کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این راستا پرونده متشکله برای گذراندن مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.