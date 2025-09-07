به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الجزیره، شکست ائتلاف حاکم در انتخابات مجلس علیا متاثر از نارضایتی مردم از ناتوانی دولت در حل بحران هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزد‌ها و کوتاه آمدن در نبرد تعرفه‌ها با ترامپ به استعفای نخست وزیر ژاپن منجر شد.

نخست وزیر شیگورو ایشیبا اعلام کرد: پس از کمتر از یک سال تصدی سمت نخست وزیری، استعفا می‌کند. این تصمیم در پی چندین شکست حزب لیبرال دموکرات در انتخابات، از جمله از دست دادن اکثریت مجلس در جریان رای گیری ماه ژوئیه، گرفته شده است.

قرار است حزب لیبرال دموکرات برای انتخاب رهبر حزب دوشنبه رای گیری کند. ایشیبا نشست رسانه‌ای کوتاهی درباره استعفایش در توکیو برگزار کرد.

رابرت مک براید به صعود و سقوط او در عرصه سیاسی نگاه کوتاهی داشته است.

خبرنگار: شیگورو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، در پی شکست حزب لیبرال دموکرات و شرکای ائتلافی اش در انتخابات که به از دست دادن اکثریت در مجلس علیا (مجلس مشاوران) منجر شد، از سمت خود استعفا کرد. نتیجه انتخابات بازتاب نارضایتی عمومی از ساختار سیاسی حاکم و ناتوانی آن در حل مشکل بحران هزینه‌های زندگی و حقوق ودستمزد بود.

شهروند ژاپنی (زن):گمان می‌کنم نتیجه قابل پیش بینی بود. حزب لیبرال دموکرات و کومیتو (Komeito) درکی از نیاز‌های مردم ندارند.

شهروند ژاپنی (مرد):الان باید برای زنده ماندن به سختی تلاش کنیم. فکر نمی‌کنم از دولت چیزی نصیب مردم شود.

خبرنگار : همچنین ایشیبا با مشکل متوازن کردن رابطه تجاری ژاپن با آمریکا و تلاش برای حفظ رابطه دوستانه با آمریکا، بی آنکه در مقابل مطالبات آمریکا ضعیف جلوه کند، رو‌به‌رو بود. باوجودی که اداعا می‌شد توافق تجاری اخیر با آمریکا موفقیت آمیز بوده است، محبوبیت او بیشتر کاهش یافت و گمانه زنی‌ها درباره احتمال کناره گیری زودهنگام او از قدرت را تقویت کرد.

ایشیبا پس از پنج بار تلاش، سال گذشته با تاکید بر امنیت و دفاع ملی به مقام نخست وزیری ژاپن انتخاب شد. شیگورو ایشیبا، نخست وزیر مستعفی ژاپن: هنگام رقابت‌های انتخاباتی، هواپیمایی روسی حریم هوایی ما را نقض کرد. شناوری چینی وارد آب‌های سرزمینی ما شد و کره شمالی موشک شلیک کرد. مدت هاست نگران مسائل امنیت ملی هستم و به محافظت از قلمروی ژاپن متعهدم.

خبرنگار: اما در انتخابات زودهنگامی که بلافاصله پس از نخست وزیر شدن او برگزار شد، ائتلاف حاکم اکثریت را در آن مجلس هم از دست داد که ظاهراً از پیش خبر افول او را می‌داد. راب مک براید، الجزیره.